Antônio Rodrigues Carlos foi assassinado na tarde desta segunda-feira (9) - Reprodução / redes sociais

Antônio Rodrigues Carlos foi assassinado na tarde desta segunda-feira (9)Reprodução / redes sociais

Publicado 11/12/2024 14:46

Rio - Antônio Rodrigues Carlos, dono de restaurante assassinado no Engenho Novo, foi sepultado, no fim da manhã desta quarta-feira (11), no Cemitério do Catumbi, Região Central. A morte do comerciante é investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Segundo relato de pessoas próximas a Antônio, ele teria sido morto por uma mulher que lhe devia dinheiro. Essa suspeita foi presa em flagrante por PMs no local do crime.

O caso aconteceu na tarde da última segunda-feira (9), na Rua Raul Barroso, no bairro do Lins de Vasconcelos. A suspeita pelo crime foi autuada por homicídio e levada para a DHC.

A especializada da Polícia Civil apura as motivações do crime e busca a confirmação da autoria.