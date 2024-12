Carga de medicamentos ainda estava intacta quando PMs interceptaram veículo - Reprodução

Publicado 11/12/2024 13:33

Rio - Um caminhão roubado foi recuperado por PMs, na manhã desta quinta-feira (11), em Piedade, Zona Norte do Rio. Segundo informações da Polícia Militar, o veículo alvo dos criminosos transportava uma carga de medicamentos.

Os autores do crime, que estavam em um carro e duas motos, fugiram ao perceberem a aproximação dos policiais do 3º BPM (Méier). O bando usava um bloqueador de sinal para evitar a localização do caminhão roubado.

No veículo, os agentes encontraram a carga intacta, além do aparelho deixado pelos criminosos. O caminhão com todo o material recuperado foi levado para a 26ª DP (Todos os Santos), onde o caso foi registrado.