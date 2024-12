Tentativa de assalto aconteceu na altura do km 103 da Rodovia Washington Luís - Reprodução / Google Street View

Publicado 11/12/2024 14:17 | Atualizado 11/12/2024 14:27

Rio - Um homem morreu atropelado, na manhã desta quarta-feira (11), durante uma tentativa de assalto na Rodovia Washington Luís (BR-040), na altura de Xerém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Três pessoas tentaram roubar um veículo por volta das 9h45, próximo à Praça do Pedágio, na pista sentido Rio de Janeiro. A ação resultou na colisão de uma carreta, um caminhão de pequeno porte e uma pick-up, de acordo com informações da Concer, que administra a via.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados e informaram que um suspeito, que não teve a identidade revelada, acabou sendo atropelado e morreu na hora. Os outros dois comparsas fugiram para a área de mata de conseguiram escapar. Ainda não há detalhes sobre como aconteceu a ação.

Procurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que militares não foram acionados para remoção do corpo. Devido ao ocorrido, o trânsito na região sofreu impactos e o engarrafamento chegou a um quilômetro de extensão.