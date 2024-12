O caso aconteceu no fim da tarde desta terça-feira(10) - Divulgação

O caso aconteceu no fim da tarde desta terça-feira(10)Divulgação

Publicado 11/12/2024 15:28 | Atualizado 11/12/2024 16:58

Rio - Um homem foi flagrado no final da tarde de terça-feira (10), usando drogas em cima da caçamba de uma viatura da 9ª DP (Catete), na Zona Sul. O vídeo foi publicado nas redes sociais por uma moradora que passava pelo local no momento da ação.

Nas imagens que circulam na internet, é possível ver o homem em cima de uma caminhonete preta, sem logotipos na parte exterior, com viaturas da Polícia Civil atrás. No vídeo, é possível ouvir comentários como: “Só no Catete, o cara fumando crack em cima do carro da Civil, em frente à delegacia”, disse a moradora.



Segundo os moradores do bairro, esse homem é conhecido na região, já que mora nas ruas e é chamado de "mendigo fisiculturista", pois praticava a atividade anteriormente.



Ao ser procurada, a 9ª DP (Catete) informou, por meio de nota, que o homem já foi identificado e que a delegacia está à procura dele para prestar esclarecimentos e apurar o ocorrido.