Além do intenso tiroteio, moradores disseram ter ouvido explosões provocadas por granadasReprodução/Redes Sociais

Publicado 10/12/2024 07:04 | Atualizado 10/12/2024 10:24

Rio - Moradores de Vila Isabel, na Zona Norte, passaram por uma madrugada de terror, nesta terça-feira (10), durante um intenso confronto no Morro dos Macacos, que deixou um homem ferido. Segundo relatos, criminosos de facções rivais voltaram a se enfrentar na comunidade, na disputa pelo controle de territórios. A guerra entre os traficantes na região ocorre há meses e já provocou diversas mortes.



Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ouvir a troca de tiros. Confira abaixo. Segundo relatos de moradores, os tiros também foram ouvidos nas Ruas Luiz Barbosa, Senador Nabuco e Petrocchino. Alguns afirmaram ter ouvido ainda explosões provocadas por granadas. Informações preliminares apontam que traficantes do Morro São João, no Engenho Novo, também na Zona Norte, ligados ao Comando Vermelho, voltaram a tentar invadir o Morro dos Macacos, controlado pelo Terceiro Comando Puro.

Mais um vídeo do confronto entre traficantes rivais no morro dos Macacos(TCP). pic.twitter.com/y4Bv0ZNIZm — PEGAVISÃO RJNEWS (@pegavisaorjnews) December 10, 2024 Moradores estão relatando um tiroteio intenso no morro dos macacos, em Vila Isabel, nesse momento. Confronto entre traficantes rivais do CV x TCP. pic.twitter.com/vOxax5RNbU — RIO FAVELA,NOTICIAS. (@rjfavelanoticia) December 10, 2024 De acordo com a Polícia Militar, a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Macacos foi acionada para atender um chamado de disparos de armas de fogo na comunidade, onde foi constatado um confronto entre facções rivais que acabaram com achegada dos policiais. No local, os militares ainda socorreram um homem ferido, ainda não identificado, ao Hospital Federal do Andaraí. Até o momento, não há informações sobre o quadro de saúde dele. De acordo com a Polícia Militar, a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Macacos foi acionada para atender um chamado de disparos de armas de fogo na comunidade, onde foi constatado um confronto entre facções rivais que acabaram com achegada dos policiais. No local, os militares ainda socorreram um homem ferido, ainda não identificado, ao Hospital Federal do Andaraí. Até o momento, não há informações sobre o quadro de saúde dele.

Por conta do clima de tensão nesta terça-feira, na região do Morro dos Macacos, nove unidades escolares da rede municipal foram impactadas, segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME). A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que o Centro Municipal de Saúde (CMS) Nilza Rosa acionou o protocolo de acesso mais seguro e interrompeu o funcionamento. Já o CMS Carlos Figueiredo Filho mantém o atendimento à população, mas suspendeu as atividades externas, como as visitas domiciliares.

Rotina de violência



A região de Vila Isabel passou a viver uma rotina de violência, por conta da disputa entre facções rivais. Há uma semana, Luiz Gabriel de Melo Almeida morreu e Wenderson Terra da Silva e Wallace Pereira Barbosa da Silva ficaram feridos, após um ataque a tiros em um dos acessos ao Morro dos Macacos, ligado à guerra por territórios . Relatos apontam que o ataque teria sido realizado por um traficante do Morro da Mangueira, dominado pelo CV, que estava em uma motocicleta e passou atirando pela Rua Petrocochino, e fugindo logo depois.