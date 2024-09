O policiamento foi reforçado no acesso ao Morro dos Macacos, em Vila Isabel - Renan Areias/Arquivo/Agência O Dia

O policiamento foi reforçado no acesso ao Morro dos Macacos, em Vila IsabelRenan Areias/Arquivo/Agência O Dia

Publicado 21/09/2024 20:21 | Atualizado 21/09/2024 20:24

Rio - Dois homens morreram e outros dois ficaram feridos após um tiroteio no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte, na tarde deste sábado (21). A região tem sofrido com uma intensa onda de violência devido à disputa de território entre traficantes rivais.

De acordo com a plataforma Onde Tem Tiro (OTT), tiros foram ouvidos nas proximidades do túnel Noel Rosa por volta das 15h.

Segundo a Polícia Militar, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora do Morro dos Macacos foram acionados para checar a entrada de vítimas no Hospital Federal do Andaraí, na Zona Norte. No local, os agentes constataram a morte dos dois homens. Enquanto a outra dupla segue internada na unidade. O policiamento foi reforçado na região.

Violência recorrente

Desde o início desse ano, a região sofre com tentativas de invasões de traficantes do Morro São João, no Engenho Novo, controlado pelo CV, que faz divisa com o Morro dos Macacos. O policiamento na região tem sido reforçado após os recentes episódios.





No dia 18 de agosto acontecia um evento na Praça Barão de Drummond , um dos principais pontos do bairro, quando criminosos chegaram atirando. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o desespero do público e as vítimas ensanguentadas. Segundo a polícia, o confronto é fruto da disputa entre facções.

No tiroteio, cinco pessoas morreram e duas ficaram feridas. Entre os mortos, estava o chefe do tráfico do Morro dos Macacos. Segundo as investigações, Pedro Henrique Barbosa da Conceição, de 18 anos, era o principal alvo.