Polícia realiza mais uma fase da Operação TorniqueteDivulgação

Publicado 21/09/2024 18:27

Rio - Três homens foram presos, neste sábado (21), por roubo de carros nos bairros das zonas Oeste e Norte. Eles foram encontrados na Freguesia, onde roubariam um novo veículo. Com os suspeitos, foram encontrados duas pistolas, 25 munições, carregadores estendidos e um carro roubado.

As investigações apontam que o grupo criminoso agia em Jacarepaguá, na Grande Tijuca e no Grande Méier. Quando os agentes do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC) abordaram os suspeitos, houve confronto.

Os suspeitos se renderam após dois deles ficarem feridos. Eles foram levados para um hospital da região. Não há informação sobre o estado de saúde deles.

Os suspeitos foram presos em flagrante por tentativa de homicídio, receptação, formação de quadrilha armada e porte de arma de fogo de uso restrito. As identificações deles não foram divulgadas.