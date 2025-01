Uma das ruas liberadas durante a operação foi a Rua Grajaú - Divulgação / Pmerj

Publicado 03/01/2025 20:14

Rio - A Polícia Militar retirou, nesta sexta-feira (3), cerca de 18 toneladas de entulhos que eram usados como barricadas no Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Ao todo todo, oito ruas foram desobstruídas.

Uma das principais vias liberadas foi a Rua Grajaú, próxima a uma unidade da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae). O bloqueio, formado por uma grande quantidade de entulhos, vinha dificultando o tráfego de veículos na região.

Segundo denúncias, as barricadas foram instaladas por traficantes de drogas com o objetivo de dificultar as operações das forças de segurança.