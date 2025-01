Traficante foi preso por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) - Divulgação - DRFA

Traficante foi preso por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA)Divulgação - DRFA

Publicado 03/01/2025 22:39

Rio - Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prenderam, nesta sexta-feira (3), Willen Panise, suspeito de integrar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e de transportar armas e drogas de São Paulo para comunidades do Rio de Janeiro.

O criminoso, que já foi condenado a mais de 40 anos de prisão por roubo a residências, foi localizado na praia de João Fernandes, em Búzios, na Região dos Lagos.

Durante a abordagem, Willen tentou reagir e tomar a arma de um dos policiais. Ele acabou sendo baleado e foi levado para o Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perise, na mesma cidade.

De acordo com a polícia, o criminoso estava na região aproveitando as festas de fim de ano. Ele vinha sendo monitorado há mais de um mês por meio do setor de inteligência da DRFA.

Investigações apontaram que Willen utilizava uma identidade falsa em nome de Rafael Aguiar da Silva, documento que teria sido emitido no Pará. Com essa nova identidade, ele mantinha uma vida de luxo no Rio.

Segundo a polícia, o suspeito tinha ligação íntima com traficantes da Comunidade Parque União, no Complexo da Maré, mas também trazia armas e drogas para criminosos de outras comunidades.