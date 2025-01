Acidente foi na tarde de ontem, na saída para a Estrada do Pau-ferro - Divulgação

Publicado 03/01/2025 19:24

Rio - Um ônibus caiu em cima de dois carros no fim da tarde desta sexta-feira (3), na saída da Linha Amarela no acesso à Estrada do Pau-Ferro, sentido Barra da Tijuca, na Freguesia, Jacarepaguá, na Zona Oeste. Duas pessoas foram atendidas com ferimentos leves no local do acidente. O coletivo 610, da Viação Redentor, fazia o trajeto Tanque x Del Castilho.

Bombeiros dos quartéis de Campinho e Jacarepaguá foram acionados às 18h30. Por volta das 19h, equipes da Lamsa também estavam no local oferecendo assistência às vítimas.

Segundo a concessionária, uma pessoa foi socorrida pela equipe e recebeu alta no local. A outra foi atendida pelos bombeiros e seguiu para o hospital por meios próprios.

Veja o vídeo:

Ônibus cai sobre dois carros na saída da Linha Amarela na Estrada do Pau Ferro, em Jacarepaguá, no início da noite desta sexta-feira (3).



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/ZhSWYgvHHQ — Jornal O Dia (@jornalodia) January 3, 2025

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), a saída foi interditada para o atendimento às vítimas. Agentes do Batalhão de Policiamento de Vias Expressas estão no local para orientar os motoristas.