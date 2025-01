O assalto ao BRT foi registrado por câmeras de segurança do veículo - Reprodução

O assalto ao BRT foi registrado por câmeras de segurança do veículoReprodução

Publicado 03/01/2025 19:23

Rio - O segundo suspeito de participar de um assalto em um ônibus do BRT, no sábado passado (28), foi preso na tarde desta sexta-feira (3), na Central do Brasil. Mais cedo, outro comparsa envolvido no crime também foi detido enquanto roubava cabos no Recreio , Zona Oeste.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) faziam um patrulhamento pela região quando reconheceram o suspeito. Ele foi levado para a 4ª DP (Presidente Vargas).

Assista:

Câmeras de segurança flagraram criminosos roubando passageiros dentro de ônibus do BRT, nesta sexta-feira (28).



Crédito: Reprodução / Redes sociais pic.twitter.com/eLFce76jMh — Jornal O Dia (@jornalodia) January 2, 2025

O assalto ao BRT foi registrado por câmeras de segurança do veículo e mostrou a ação violenta de sete criminosos, dois deles armados com pistolas e outros dois com facas. O grupo rendeu os passageiros e levou pertences das vítimas.

Na quinta-feira (2), a Secretaria de Ordem Pública (Seop) informou que todos os integrantes da quadrilha responsável pelo assalto a passageiros do BRT já haviam sido identificados. O crime aconteceu no corredor TransCarioca, entre as estações Pedra de Itaúna e Rio Mar.

Na madrugada desta sexta-feira, agentes do 31º BPM (Barra da Tijuca) abordaram um veículo suspeito na Avenida das Américas. Dois ocupantes estavam guardando cabos de cobre no porta-malas, enquanto um terceiro cortava fios em uma galeria subterrânea.



Os policiais apreenderam 12 cabos de cobre, cada um com aproximadamente seis metros de comprimento, e encaminharam os suspeitos e o material para a 16ª DP (Barra da Tijuca). Durante o procedimento, um dos detidos foi reconhecido como participante do assalto no BRT.