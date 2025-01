Segundo as investigações, o assassinato teria sido motivado por uma dívida do companheiro de Jéssica - Reprodução

Publicado 29/01/2025 22:44

Rio - Uma mulher foi presa, nesta quarta-feira (29), por suspeita de envolvimento na morte de um empresário no Paraná. Ela foi detida por agentes da 72ª DP (Mutua), no Colubandê, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

Segundo a polícia, Jéssica Marçal Rodrigues estava foragida há cerca de oito meses. O crime aconteceu em março do ano passado, na cidade de São José dos Pinhais. Na ocasião, o empresário foi morto com um tiro na nuca e teve o corpo carbonizado.

Jéssica é apontada como participante do crime, junto com seu marido e seu irmão. A motivação, segundo investigações, seria uma dívida do companheiro da suspeita, envolvendo a compra de um veículo.