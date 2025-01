Rua Pereiro, próximo ao cruzamento com a Estrada da Boiúna, ainda sem barricada - Google street view

Publicado 29/01/2025 21:10 | Atualizado 29/01/2025 21:33

Rio - O prefeito Eduardo Paes publicou um vídeo, na tarde desta quarta-feira (29), divulgando que recebeu uma denúncia feita pela Coligação de Policiais Civis sobre barricadas montadas por criminosos na Taquara, Zona Oeste. No documento entregue, a Coligação pediu "providências quanto à instalação de barricadas de concreto na Rua Pereiro, próximo ao cruzamento com a Estrada da Boiúna".

Em resposta à denúncia, Paes pediu ao subprefeito de Jacarepaguá, Igor Augusto, que enviasse uma equipe para verificar a situação. Ao chegarem ao local, os servidores da prefeitura se depararam com quatro homens armados com fuzis e pistolas. Augusto relatou ao prefeito: "Não conseguimos entrar porque estavam apontando as armas em nossa direção, sem condições de chegar perto".

"Isso não é uma novidade, mas eu acho que é algo absolutamente inusitado, eu diria: bizarro, você ter barricadas instaladas nas vias públicas da cidade. A prefeitura sempre tenta tirar, mas quando vem um pedido de forças policiais para que a gente dê segurança às forças policiais em uma área onde eles tem lá uma sede de recreação da corporação, eu achei uma coisa meio kafkaniana, eu falei: não é possível, não tá acontecendo isso", disse Paes no vídeo.

O que diz a Polícia Civil?

Por meio de nota, a Polícia Civil se manifestou contrariamente sobre a exposição do caso, informando que a questão estava sendo investigada pela 32ª DP (Taquara).

"A Polícia Civil repudia a exposição de uma questão de segurança pública que já vinha sendo tratada pela 32ª DP (Taquara). A equipe da delegacia recebeu representantes da entidade privada e, a partir de seu pleito, iniciou o desenvolvimento de uma operação, em conjunto com a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). O planejamento minucioso, com estudo de terreno e análise de informações de inteligência, seguiu todo o preceito exigido pelo STF para a execução da operação que estava na iminência de ser deflagrada", informa um trecho da nota.