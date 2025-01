Festa para Iemanjá na Praia do Arpoador vai acontecer no domingo - Renan Areias/Agência O Dia

Festa para Iemanjá na Praia do Arpoador vai acontecer no domingoRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 29/01/2025 17:19 | Atualizado 29/01/2025 17:44

Mais de 25 mil pessoas são esperadas na terceira edição do Dia de Iemanjá na Praia do Arpoador, neste domingo (2), das 8h às 22h. O evento gratuito vai receber o Afoxé Filhos de Gandhi, o projeto Samba de Caboclo e o cantor e compositor, Pretinho da Serrinha, entre outras atrações.

Os surfistas que frequentam a Praia do Arpoador vão entrar com flores como oferenda à Rainha do Mar às 17h. Ao mesmo tempo, 150 umbandistas de dez terreiros da Região Metropolitana vão estar nas areias do Arpoador, dando passes a quem quiser receber axé.

“Além de promover a integração entre pessoas de todos os credos, cores e regiões da cidade, e enaltecer a cultura de matriz africana tão poderosa e ao mesmo tempo tão atacada, o evento vai gerar mais empregos e divisas para a cidade através do turismo”, disse o idealizador da celebração, Marcos André.

Os organizadores lembram que o evento se mantém alinhado com a sustentabilidade e a preservação dos mares e alerta os frequentadores para só levarem oferendas de material biodegradável. Ao final, o público será convidado para fazer um mutirão de limpeza da areia, do calçadão e da Pedra do Arpoador.

Na véspera, sábado (1º), a partir das 18h, haverá a Lavagem do Arpoador, sob a liderança do Afoxé Filhos de Gandhi.