Choveu forte em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na tarde desta quarta-feira (29) - Reprodução/Redes sociais

Choveu forte em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na tarde desta quarta-feira (29)Reprodução/Redes sociais

Publicado 29/01/2025 16:05 | Atualizado 29/01/2025 18:06

Rio - Núcleos de chuva atuam de forma forte a moderada em vários bairros da capital do Rio, na Baixada Fluminense e na Região Metropolitana, na tarde desta quarta-feira (29). Em Nova Iguaçu, diversas ruas estão alagadas por causa da forte chuva. A Defesa Civil do município subiu para a escala 4 de alerta, que vai até 6 níveis, devido ao temporal. Em um vídeo é possível ver passageiros de um ônibus ilhados na Via Dutra, na altura de Austin, na Baixada.

Passageiros de um ônibus passaram por momentos de tensão com a enchente que tomou parte da Via Dutra, na altura de Austin,na Baixada.



Crédito: reprodução pic.twitter.com/M1yLZ4H9nG — Jornal O Dia (@jornalodia) January 29, 2025

Ruas em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ficam alagadas por causa do forte temporal que cai no município, na tarde desta quarta-feira (29)



Crédito: Reprodução/Redes sociais pic.twitter.com/SUgafHieGS — Jornal O Dia (@jornalodia) January 29, 2025

Chove a cântaros em Nova Iguaçu- RJ pic.twitter.com/mZ16HiwnOy — Tininha Souza (@tininhasouzarj) January 29, 2025

A Transportes Flores, empresa de ônibus que atende passageiros da Baixada, informou que, devido às fortes chuvas e pontos de alagamento, algumas linhas sofreram alterações. Confira as mudanças:

- As linhas 7018 - Jardim Nóia x Shopping Grande Rio e 110I- Duque de Caxias x São João (Jd. Metrópole) não estão trafegando por um trecho da Av. Automóvel Clube e pela Av. Euclides da Cunha (SOBEC), realizando desvio pela região do Jardim Botânico.

- As linhas 136I - Duque de Caxias x Nova Iguaçu (Vilar dos Teles), 115I - Duque de Caxias x Nova Iguaçu (Lote XV), 116I - Duque de Caxias x Nova Iguaçu (Vila Pauline) e 445I - Nova Iguaçu x Xerém estão trafegando com horários irregulares.

A Defesa Civil da cidade informou que Nova Iguaçu entrou em estágio de alerta máximo às 15h53 desta quarta-feira (29), em função do temporal. Houve alagamento de ruas em diversos bairros. As duas regiões mais afetadas nas últimas horas foram Riachão, com 63,75mm, e Cobrex, com 49,2mm. O Rio Botas transbordou e atingiu o nível de 3,67m.



Equipes da Defesa Civil já estão nas ruas da cidade atendendo às emergências. Até o momento, foram registradas cinco ocorrências, com três alagamentos, uma por ameaça de queda de laje e uma por queda de árvore sobre fiação. Apesar da tempestade, não há, por enquanto, registros de mortos, feridos, desalojados ou desabrigados.



"Todos os 37 Pontos de Apoio estão de prontidão prontos para receber a população em caso de necessidade", informou a Defesa Civil.



Para as próximas horas há previsão de chuva de intensidade forte, com raios e rajadas de vento. Por isso, a Defesa Civil pede para que a população permaneça em local seguro e atenta à previsão do tempo e aos alertas emitidos via SMS. Em caso de emergência, ligue 199 / 2667-5751 / 9-8160-9740.

Cidade do Rio

A cidade fluminense entrou no Estágio 2 às 16h, devido aos impactos provocados pelo temporal.

Às 15h50 MetrôRio informou que, devido à forte chuva, as estações Pavuna, Engenheiro Rubens Paiva, Acari/Fazenda Botafogo, Coelho Neto e Colégio na linha 2 ficaram temporariamente fechadas. A interrupção do serviço se deu por causa de um raio que atingiu a rede aérea, nas proximidades da estação Comendador Soares. Às 16h20 a concessionária disseque os intervalos já estavam regulares.

De acordo com o Centro de Operações Rio, há previsão de pancadas de chuva moderada a muito forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado nas próximas horas. A mudança no tempo aconteceu após uma manhã de calor no estado. A cidade do Rio chegou a entrar no Nível de Calor 2 (NC2) às 11h30 de hoje (29).