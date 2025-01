Mensagem avisava sobre a previsão de pancadas de chuva - Reprodução/Redes sociais

29/01/2025

Rio - A Defesa Civil do Rio emitiu, pela primeira vez, um aviso sonoro de "alerta extremo" para a capital na tarde desta quarta-feira (29), causando grande pânico entre os cariocas. A mensagem informava que a cidade entrou no estágio 2 às 16h, devido aos fortes impactos causados pela chuva , e orientava os moradores a evitar áreas alagadas.

Diante da situação, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, publicou um vídeo acalmando os moradores e explicando sobre o alerta emitido. "Não é um ataque nuclear! Recado sobre o Alerta que todos receberam agora!", escreveu.

Nesta quarta-feira, choveu muito forte no período da tarde em bairros como Anchieta e Santa Cruz, com acumulados que ultrapassaram os 50 milímetros no período de uma hora.

A novidade provocou pânico entre os moradores, que receberam a mensagem acompanhada de uma sirene em alto volume. "Quando tocou, eu pensei que tinha acontecido algo muito grave. Bombardeio, desastre natural de grande magnitude, que a gente tem que sair correndo... Pelo barulho, achei que fosse algo assim. Fiquei parada, congelei", disse a psicóloga Marina Martins.

O sistema de alertas contra desastres, lançado pelo Governo Federal em dezembro do ano passado, ainda não havia sido ativado na cidade do Rio. Nesta primeira fase, apenas moradores de 11 cidades brasileiras podem receber o aviso. No estado fluminense, os municípios de Petrópolis, na Região Serrana, e Angra dos Reis, na Costa Verde, também são abrangidos pela tecnologia.



Alertas extremo e severo

Há dois tipos de alertas conforme sua severidade ou finalidade: extremo e severo. O primeiro, é o nível máximo de alerta, caracterizado por ameaças extremas à vida ou à propriedade. Já o segundo, indica a necessidade de medidas de proteção. No caso do alerta extremo a mensagem acionará um sinal sonoro no celular, semelhante a uma sirene, ainda que o aparelho esteja no modo silencioso, o que vai permitir maior eficiência do alerta nas situações de risco. No caso do alerta severo, o sinal sonoro será um "beep" similar ao do SMS e não irá soar no modo silencioso.

"Adotamos um novo padrão de comunicação a partir de hoje. A ideia é que o cidadão seja informado, mesmo que não tenha se cadastrado em qualquer plataforma. A mensagem sobrepõe qualquer funcionalidade dos aparelhos celulares e o nosso grande objetivo é salvar vidas. Sempre que necessário, vamos utilizar essa ferramenta", explicou o subsecretário de Defesa Civil, Rodrigo Gonçalves.

A tecnologia já foi utilizada em 2025 na cidade de São Paulo e é utilizada, de forma frequente, em países europeus e nos Estados Unidos.

No geral, os celulares mais novos, lançados a partir de 2020, são os compatíveis com o Defesa Civil Alerta. Em termos técnicos, aparelhos que suportem tecnologias 4G ou 5G com os sistemas operacionais Android e iOS, conforme segue:



- Para o sistema operacional Android, os aparelhos lançados com Android R (Android 11) ou posterior, na da versão completa; e os lançados a partir do Android 13, na versão mais simples (Android Go);



- No sistema iOS, os modelos a serem suportados pelo iOS17 ou versões posteriores.