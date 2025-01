Quinta-feira (30) será de céu nublado a encoberto na cidade do Rio de Janeiro - Arquivo/ Armando Paiva/Agência O Dia

Quinta-feira (30) será de céu nublado a encoberto na cidade do Rio de Janeiro Arquivo/ Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 29/01/2025 21:40 | Atualizado 29/01/2025 21:47

Rio - A cidade do Rio pode ter novas pancadas de chuva, seguidas de raios e ventania, no fim da tarde e início da noite nos próximos dias. De acordo com o Alerta Rio, o tempo seguirá instável, com temperaturas elevadas podendo chegar a 38ºC no domingo (2).

A quinta-feira (30) será com predomínio de céu nublado e previsão de pancadas de chuva isoladas nos períodos da tarde e noite. Os ventos estarão variando entre fracos e moderados. A máxima prevista é de 37ºC e a mínima é de 23ºC.

Já na sexta-feira (31) e no sábado (1º), áreas de instabilidade no continente, associadas a uma frente fria no oceano, influenciarão o tempo na cidade do Rio, mantendo a previsão de pancadas de chuva isoladas a qualquer momento destes dias. No domingo (2), ventos úmidos do oceano influenciarão o tempo na cidade do Rio e a máxima poderá chegar a 38ºC.

Tempo instável tem causado estragos

A Defesa Civil do Rio emitiu, pela primeira vez, um aviso sonoro de "alerta extremo" para a capital na tarde desta quarta-feira (29), causando grande pânico entre os cariocas. A mensagem informava que a cidade entrou no estágio 2 às 16h, devido aos fortes impactos causados pela chuva, e orientava os moradores a evitar áreas alagadas.

Choveu muito forte no período da tarde em bairros como Anchieta e Santa Cruz, com acumulados que ultrapassaram os 50 milímetros no período de uma hora. Até as 21h30, a cidade fluminense entrou no Estágio 2 às 16h, devido aos impactos provocados pelo temporal.

Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, diversas ruas também ficaram alagadas. A Defesa Civil do município subiu para a escala 4 de alerta, que vai até 6 níveis, devido ao temporal.