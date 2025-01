Cinco empresas serão notificadas para prestar esclarecimentos - Divulgação

Publicado 29/01/2025 19:52

Rio - Uma fiscalização conjunta da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e do Procon-RJ, flagrou na manhã desta quarta-feira (29) 22 ônibus circulando com uma temperatura interna de mais de 30ºC em pleno escaldante verão do Rio de Janeiro. A ação foi feita no Terminal Bandeira Brasil, na Taquara, na Zona Oeste, depois de as autoridades receberem dezenas de denúncias por meio de seus canais de atendimento. A principal queixa dos usuários é justamente a falta ou mau funcionamento do ar-condicionado.





Dentre as falhas encontradas pelos fiscais estão: um ar-condicionado que pegou fogo ao ser ligado, sendo necessário o uso de extintor de incêndio para conter as chamas, um banco preferencial solto, um extintor despressurizado, além de e botoeiras, utilizadas por deficientes para fazer o sinal de parada, sem funcionamento. Mais de 100 coletivos foram fiscalizados, dos quais dois foram lacrados por irregularidades e falta de conservação. Cinco empresas serão notificadas para dar explicações sobre as irregularidades e têm um prazo 15 dias para apresentar a defesa, sob risco de multa que pode ultrapassar R$ 13 milhões.Dentre as falhas encontradas pelos fiscais estão: um ar-condicionado que pegou fogo ao ser ligado, sendo necessário o uso de extintor de incêndio para conter as chamas, um banco preferencial solto, um extintor despressurizado, além de e botoeiras, utilizadas por deficientes para fazer o sinal de parada, sem funcionamento.

Por meio de nota, a Rio Ônibus, o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro, afirmou que os consórcios aguardam o recebimento das notificações por parte do Procon para tomarem as devidas providências.



A Rio Ônibus informou que os equipamentos de refrigeração dos ônibus urbanos asseguram que, quando a temperatura externa for superior a 30°C, a sensação térmica interna se mantenha pelo menos 8 graus abaixo. No verão carioca, temperaturas externas superiores a 40°C acabam, infelizmente, por provocar desconforto aos passageiros.

Ainda durante a fiscalização, um homem suspeito foi abordado pelos policiais do 18º Batalhão da Polícia Militar (Freguesia) e foi encaminhado para a polícia para prestar esclarecimentos pois estava com mandado de prisão aberto.