O medicamento está disponível em todas as 239 unidades de Atenção Primária da cidade - Foto: Katito Carvalho

Publicado 29/01/2025 16:55 | Atualizado 29/01/2025 17:19

Rio - A campanha de vacinação contra a dengue para adolescentes no Município do Rio foi ampliada nesta quarta-feira (29). A partir desta quarta (29), crianças e adolescentes entre 10 a 16 anos podem tomar o imunizante. O ciclo completo evita agravamentos causados pelos quatro sorotipos da doença, como internações.

O medicamento está disponível em todas as 239 unidades de Atenção Primária da cidade, além do Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, na Zona Sul, que funciona todos os dias, das 8h às 22h; e o Super Centro Carioca de Vacinação, unidade Campo Grande, localizado no Park Shopping Campo Grande, na Zona Oeste, que também fica aberto de domingo a domingo, de acordo com o horário de funcionamento do centro comercial.

Sabrina Rosa, dona de casa e mãe de um adolescente de 15 anos, não sabia que o medicamento estava disponível. Depois de receber a notícia, ressaltou a importância de ir até uma unidade de saúde. "É muito importante para que essa doença não venha da forma tão agressiva. Agora que fiquei sabendo, com certeza levarei meu filho até um posto. Eu mesma já tive e sei o quão ruim é", disse.

O município do Rio tem 100 mil crianças e adolescentes entre 10 a 14 anos que tomaram a primeira dose do imunizante, mas não retornaram aos postos de saúde. A partir de fevereiro, caso ainda esteja disponível, ela será oferecida para outra faixa etária.

O professor Marcos Junqueira, do departamento de Pediatria do Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe), ressalta a importância da ação para a garotada. "Uma pessoa pode desenvolver a dengue em vários graus, que pode até levar à morte. A vacina é a forma mais eficaz de se prevenir. Essa faixa etária foi escolhida pelo governo, já que é uma faixa de risco. E, independentemente do tempo que a pessoa tomou a primeira dose, deve retornar para tomar a segunda, afinal, só ela garante a imunidade completa", afirma.

Além disso, Marcos ressalta que o imunizante só é eficaz contra a dengue. "Ela é classificada como arbovírus e é transmitida por mosquitos e insetos. Ela não oferece proteção contra chikungunya, zika ou outras arboviroses. A única contraindicação para tomar a vacina é para mulheres grávidas e adolescentes que têm alguma doença que cause imunossupressão", conclui.