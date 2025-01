Publicado 30/01/2025 00:00

China surpreende com nova plataforma de inteligência artificial e abre disputa com EUA por domínio de tecnologia que promete revolucionar economia global nos próximos anos. Liderança significará enorme influência comercial e política ao redor do mundo.

Mesmos políticos que prometeram picanha e se refestelam com lagostas pagas com dinheiro público pedem ao povo que não coma laranjas. Brasileiros já sentem na pele impacto da disparada do preço dos alimentos e governo parece longe de apresentar solução.