Lucas Ribeiro de Oliveira foi preso enquanto trabalhava em um shopping na Zona Sul - Reprodução

Lucas Ribeiro de Oliveira foi preso enquanto trabalhava em um shopping na Zona SulReprodução

Publicado 29/01/2025 22:28

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (29), Lucas Ribeiro de Oliveira por agredir a companheira na frente da filha, de 2 anos. A prisão aconteceu enquanto ele trabalhava em uma loja de shopping em Botafogo, na Zona Sul.

De acordo com a vítima, a agressão ocorreu durante uma discussão em casa, quando Lucas a ofendeu verbalmente e a atacou com socos nas costas e puxões de cabelo. A filha do casal, que estava entre as pernas da mãe, foi atingida por um dos golpes. A agressão só cessou quando Lucas percebeu que havia ferido a criança.

Após o episódio, o homem deixou o local para trabalhar e, durante o expediente, enviou diversas mensagens ameaçando a mulher de morte. Temendo por sua segurança, a vítima procurou a 10ª DP (Botafogo) para registrar a ocorrência.

Lucas foi preso sem resistência e, durante a busca, não foi encontrado nenhum antecedente criminal em seu nome.