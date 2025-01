O caso é investigado pela 65ª DP (Magé) - Divulgação

Publicado 29/01/2025 16:56 | Atualizado 29/01/2025 17:28

Rio - Carlos Antônio Floriano da Silva, de 35 anos, foi baleado ao visitar a residência da ex-companheira, em Magé, na Baixada Fluminense. A vítima está internada em estado gravíssimo no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.

De acordo com as investigações, Carlos foi até o local, no sábado (25), para entregar uma cesta básica aos quatro filhos que tem com a ex-companheira. No entanto, o atual namorado da mulher abriu a porta e não gostou da visita. Ele, então, atirou em Carlos, que foi atingido no abdômen.

Carlos foi levado, inicialmente, para o Hospital de Magé, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Adão Pereira Nunes. Ele passou por cirurgia de emergência, foi estabilizado e permanece internado no CTI, intubado.

O caso é investigado pela 65ª DP (Magé).