Suspeita de participar de assalto no BRT é presa na Avenida das Américas - Divulgação

Suspeita de participar de assalto no BRT é presa na Avenida das AméricasDivulgação

Publicado 30/01/2025 06:48 | Atualizado 30/01/2025 07:22

Relembre o caso

O assalto ao BRT foi registrado por câmeras de segurança do veículo e mostrou a ação violenta de sete criminosos, dois deles armados com pistolas e outros dois com facas. O grupo rendeu os passageiros e levou pertences das vítimas. O crime aconteceu no corredor Transoeste, entre as estações Pedra de Itaúna e Rio Mar.