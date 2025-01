O caso aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (30) - Divulgação

Publicado 30/01/2025 20:21

Campos dos Goytacazes - Um motorista, identificado como Jovan Pereira Tavares, de 76 anos, morreu após colidir com uma mureta na BR-101, na altura do km 86 (Ibitioca), na tarde desta quinta-feira (30), em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.



De acordo com a Autopista Fluminense, concessionária que administra a via, momentos antes da colisão, o homem sofreu um mal súbito dentro do carro, no qual havia uma criança, que saiu sem ferimentos.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local. O corpo de Jovan foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da região.