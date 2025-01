Após ser acordado, ele recebeu voz de prisão e confessou fazer parte do tráfico da região - Divulgação

Após ser acordado, ele recebeu voz de prisão e confessou fazer parte do tráfico da regiãoDivulgação

Publicado 30/01/2025 19:54

Rio - Júlio César Neves da Costa foi preso enquanto dormia em sua casa, na tarde desta quinta-feira (30), na comunidade do Jardim Bom Retiro, em São Gonçalo, Região Metropolitana. Com ele, os agentes da 74ª DP (Alcântara) recuperaram drogas e duas cargas avaliadas em R$ 48 mil. Júlio César confessou fazer parte do tráfico da região, explicando que "tirou plantão" durante a madrugada e, por isso, estava cansado.