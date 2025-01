Publicado 31/01/2025 00:00

Gestão ideológica de Marcio Pochmann no IBGE gera crise com servidores e levanta suspeitas de manipulação de dados. Petista já declarou que ditadura chinesa é modelo a ser seguido. Não surpreende que muitos já não acreditem nas estatísticas do instituto.

Em 1ª reunião dirigida por Galípolo, indicado de Lula, Copom eleva Selic para 13,25%. Nos últimos 2 anos, Planalto culpou Camos Neto, ex-presidente do BC, por todas as mazelas da economia brasileira. Discurso já não fazia sentido e acaba de ser enterrado.