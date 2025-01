Suspeitos foram encaminhados à 128ª DP (Rio das Ostras) - Reprodução

Suspeitos foram encaminhados à 128ª DP (Rio das Ostras)Reprodução

Publicado 30/01/2025 21:28

Rio - Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar prendeu, nesta quinta-feira (30), cinco homens por tráfico de drogas na comunidade da Âncora, em Rio das Ostras, na Baixada Litorânea. São eles: Anderson dos Santos Ceraldi, Igor Ranquine Maciel Rabello, Rodrigo Pascoal de Oliveira, Vinícius Daniel Barbosa dos Santos e Wesley da Silva Alves Batista.

De acordo com as investigações da 128ª DP (Rio das Ostras), a facção Comando Vermelho estaria planejando expandir sua atuação na comunidade da Âncora. Segundo depoimentos de policiais militares, integrantes da organização criminosa foram vistos fortemente armados na região. Além disso, os agentes relataram que os bandidos fizeram barricadas de cimento para dificultar o trabalho das polícias.

Por volta das 10h30, equipes entraram na comunidade pela Rua Novo Horizonte e encontraram os cinco homens com sacolas plásticas. Quando viu os policiais, o grupo arremessou o material por cima de um muro. Posteriormente, as equipes constataram que havia drogas nas sacolas. Com isso, os cinco foram detidos e encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.