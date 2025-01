Wagner Espinosa, de 46 anos, desapareceu no Rio Botas, em Belford Roxo - Reprodução/Redes sociais

Publicado 30/01/2025 20:21

Rio - Bombeiros fazem buscas por um homem que desapareceu em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, durante o temporal que atingiu a região na tarde de quarta-feira (29). De acordo com a equipe de buscas, Wagner Espinosa, de 46 anos, caiu no Rio Botas, na altura da feira do bairro Areia Branca.

Rio Botas alcançou 5,4 metros em Nova Iguaçu, na tarde de quarta-feira (30) Divulgação

As buscas pelo homem, no entanto, só começaram às 9h25 desta quinta-feira (30), quando o Corpo de Bombeiros foi acionado. Os militares concentraram as buscas durante todo o dia na Avenida Tapajós.

Durante as fortes chuvas de quarta-feira (29), o Rio Botas transbordou e alagou diversas ruas de Nova Iguaçu e de Belford Roxo. O nível da água alcançou 5,4 metros e causou diversos estragos. Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver a força da água, com carros e casas praticamente submersos.

Obras no Rio Botas

De acordo com a Prefeitura de Nova Iguaçu, as obras no Rio Botas estão sendo realizadas, incluindo o alargamento da calha de sete para 14 metros em um trecho de 1,2 km entre Ouro Preto e Comendador Soares, aumentando a profundidade de 1,5m para 3m. Além disso, há limpeza de rios, canais e desobstrução de bueiros.

No entanto, a gestão municipal reforça que é necessário apoio dos governos estadual e federal para promover um conjunto de medidas como a execução do Projeto Iguaçu, estimado em R$ 1 bilhão e que seria realizado por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do Governo Federal, que reduzam os impactos das chuvas na cidade.

Nesta quinta-feira, o governador Cláudio Castro disse que há um plano de contingências em andamento. "Estamos acompanhando as chuvas no estado 24 horas por dia e nossas equipes seguem de prontidão para atender aos municípios afetados e que nos solicitem auxílio. Além disso, contamos com um plano de contingência em que inclui obras para evitar eventuais danos decorrentes das chuvas” disse o governador Cláudio Castro.

O governo do Rio informou que, para reduzir os danos causados pela chuva na Baixada Fluminense, realizou a limpeza de rios e canais da região, retirando, por meio do programa Limpa Rio, cerca de 700 toneladas de resíduos. A força-tarefa estadual também vistoriou os principais pontos atingidos e entregou kits de higiene e cestas básicas