Local usava uma tabela de preços diferente da regulamentada pela Prefeitura do RioHector Santos / Secretaria de Conservação

Publicado 30/01/2025 19:17 | Atualizado 30/01/2025 19:30

Rio - Um escritório de assistência funerária foi interditado nesta quinta-feira (30) durante uma operação conjunta da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), no Estácio, região central do Rio. O estabelecimento, que fica na Rua Joaquim Palhares, operava sem alvará de funcionamento e apresentava diversas irregularidades.

Segundo a Secretaria de Conservação, o local utilizava o nome fantasia de uma empresa que já havia encerrado as atividades. Entre as infrações identificadas estavam uma tabela de preços diferente da regulamentada pela Prefeitura do Rio e veículos funerários sem o selo de vistoria, um deles tinha placa de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Quatro funcionários estavam no local durante a fiscalização. Dois deles apresentaram identificação da Comissão Municipal de Cemitérios (CMC) para atuar em funerárias de Campo Grande e do Méier, mas não possuíam autorização para trabalhar no Estácio. Dentro da loja ainda foi encontrado um dormitório para funcionários e uma cozinha.

"Eles usavam essa casa aqui, que somente poderia ser para vender planos, para fazer um serviço funerário, o que não é permitido. Usavam a permissão de uma funerária de Campo Grande para atuar no Centro do Rio de Janeiro. A gente tem todos os comprovantes, orçamentos, notas fiscais, maquininhas de cartão. Tudo prova, que corrobora, a ação ilegal, aqui a 300 metros da Prefeitura do Rio. Isso não pode ser permitido, principalmente, quando se lida com famílias muito humildes, com famílias que no momento de dor, são obrigadas a pagarem valores exorbitantes", disse Diego Vaz, secretário de Conservação e Serviços Públicos.

A Seop enviou reboques para a remoção dos veículos irregulares. O secretário da pasta, Brenno Carnevale, ressaltou a importância da fiscalização integrada entre secretarias.



"Essa ação conjunta é um exemplo claro de como a Secretaria Municipal de Ordem Pública atua para garantir que todos os serviços prestados à população sigam as normas estabelecidas. O fechamento dessa funerária irregular é uma medida necessária para assegurar que serviços tão sensíveis sejam prestados de forma legal e com respeito à dignidade das famílias", disse Brenno Carnevale.

Após o recolhimento de todas as provas, a Coordenadoria de Cemitérios vai multar as funerárias envolvidas na ilegalidade e vai solicitar à Seop a continuidade no processo de interdição do estabelecimento.