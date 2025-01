Suspeita foi presa em casa, em Campo Grande, na Zona Oeste - Reprodução

Suspeita foi presa em casa, em Campo Grande, na Zona OesteReprodução

Publicado 30/01/2025 17:32 | Atualizado 30/01/2025 19:18

Rio - Aliny Gomes Cardoso, de 31 anos, suspeita de dopar e matar o ex-cunhado Edson Luiz Fernandes de Almeida, 30, foi presa na manhã desta quinta-feira (30), em Campo Grande, Zona Oeste. O caso aconteceu em outubro do ano passado, na casa da vítima, no bairro de Santa Cruz. Aliny alegou à Polícia Civil que Edson havia abusado sexualmente da irmã, mas os investigadores não encontraram provas.



Segundo o inquérito, a mulher marcou um encontro com Edson no dia 3 de outubro e os dois fizeram sexo. Enquanto a vítima tomava banho, de madrugada, ela colocou sedativo em sua bebida. A vítima adormeceu e foi esfaqueada fatalmente na garganta. Aliny fugiu e o corpo de Edson foi descoberto apenas quatro dias depois.



A 2ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio emitiu um mandado de prisão preventiva contra Aliny por homicídio. Caso seja condenada, ela pode pegar de seis a 20 anos de prisão.