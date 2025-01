Fachada da sede do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - Foto: TJRJ - Divulgação

Publicado 30/01/2025 17:17 | Atualizado 30/01/2025 19:21

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio condenou Vanda Lúcia Celestino da Silva, de 37 anos, a 42 anos de prisão em regime fechado, além de 360 dias-multa, por matar o marido Jorge da Silva Pacheco e esconder o cadáver. O crime aconteceu em novembro de 2021 em Rio das Pedras, na Zona Oeste. O julgamento aconteceu na quarta-feira (29).

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ), Vanda assassinou a vítima com facadas de maneira cruel, "causando intenso sofrimento físico e psicológico" a Jorge, que tinha 67 anos. Após o homicídio, a mulher esquartejou o cadáver e jogou os restos mortais em uma caçamba de lixo no bairro.

"A vítima suportou intenso sofrimento físico e psicológico, com base nos inúmeros golpes desferidos pela criminosa, que atuou com brutalidade extrema", destacou o juízo do 3º Tribunal do Júri.