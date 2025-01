Choveu forte em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, no fim da tarde desta quinta-feira (30) - Reprodução/Redes sociais

Publicado 30/01/2025 17:42 | Atualizado 30/01/2025 19:12

Rio - Núcleos de chuva forte, acompanhados de raios, alcançaram a Zona Oeste do Rio no fim da tarde desta quinta-feira (30). Segundo o Alerta Rio, entre 16h45 e 17h, choveu 11,6 mm na estação Santa Cruz. Outros bairros desta região, como Guaratiba e Sepetiba, foram afetados pelas precipitações.

Em apenas poucos minutos de chuva intensa alguns bolsões d'água se formaram na Avenida Cesário de Melo, na altura da Estrada Santa Eugênia, nos dois sentidos, e na Estrada da Pedra, na altura do BRT Santa Veridiana. As equipes da Prefeitura do Rio foram acionadas.

KD, Dudu??? pic.twitter.com/FUpAwhGx8q — RachAll (@All_Rachel1) January 30, 2025

A previsão para as próximas horas é de pancadas de chuva moderada na próxima hora, podendo vir acompanhadas de raios, no limite da Zona Oeste com Itaguaí e Seropédica.

A Baixada Fluminense também está em alerta com a possibilidade de mais um dia de chuva forte. Em Nova Iguaçu, todas as regiões da cidade foram afetadas. O Rio Botas transbordou e atingiu 5,4 metros.

Para esta quinta-feira (30), o risco de novos alagamentos é considerado alto. Por isso, a Secretaria Municipal de Defesa Civil pede para que a população fique atenta aos alertas emitidos via SMS. Em caso de emergência, estão disponíveis os telefones 199 / 2667-5751 / 9-8160-9740.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã de hoje (30), um aviso vermelho (grande perigo) devido à possibilidade de o volume total de chuva superar os 100 mm entre a tarde desta quinta-feira e a manhã de sexta-feira (31) na Costa Verde e no sul do estado do Rio.

Previsão para os próximos dias

Na sexta-feira (31) e no sábado (1º), áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão no oceano e à atuação de um canal de umidade na Região Sudeste influenciarão o tempo na cidade do Rio, mantendo predomínio de céu nublado e há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de raios nos períodos da tarde e noite. Os ventos estarão predominantemente moderados.



No domingo (2) e na segunda-feira (3), o tempo seguirá instável na cidade do Rio. Assim, a nebulosidade estará variada e há previsão de pancadas de chuva isoladas nos períodos da tarde e noite. Os ventos estarão predominantemente moderados.