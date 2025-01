O comerciante Antonio Carlos Silva teve a loja alagada devido as chuvas em Nova Iguaçu - Pedro Teixeira/Agência O DIA

O comerciante Antonio Carlos Silva teve a loja alagada devido as chuvas em Nova IguaçuPedro Teixeira/Agência O DIA

Publicado 30/01/2025 14:19 | Atualizado 30/01/2025 15:43

"A situação está precária, dá vontade de chorar, é muito prejuízo e o problema é que todo ano é a mesma coisa, não tem solução. A gente se recupera e perde tudo de novo. Eu acho que não vou aguentar, não. Fui crescendo aos poucos, era camelô, consegui uma loja, depois comprei outra do lado e está difícil", lamentou. Rio - Após as fortes chuvas que atingiram Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nesta quarta-feira (29), comerciantes iniciaram as limpezas das lojas e começaram a contabilizar os estragos causados pelas enchentes nesta quinta (30). Em um dos pontos de grande movimentação, em frente à estação de Comendador Soares, os rastros são de muita lama. Ao, o empreendedor Antonio Carlos Silva, de 54 anos, revelou a tristeza em perder cerca de R$ 40 mil em produtos."A situação está precária, dá vontade de chorar, é muito prejuízo e o problema é que todo ano é a mesma coisa, não tem solução. A gente se recupera e perde tudo de novo. Eu acho que não vou aguentar, não. Fui crescendo aos poucos, era camelô, consegui uma loja, depois comprei outra do lado e está difícil", lamentou.

O lojista contou que as chuvas e alagamentos de janeiro já são previstos. "Todo ano é a mesma coisa, só que de uns sete anos pra cá tem piorado. A água vem subindo mais. Antigamente (a água) não subia na loja, ficava na calçada ou às vezes nem isso, mas agora começou a invadir. Da vontade de chorar, é muita lama", disse.



Antonio vende material de construção e geradores. "São coisas caras, tem gerador de R$ 6 e R$ 8 mil, que não têm como tirar do chão, são coisas pesadas. Calculo cerca de R$ 40 mil de prejuízo. Teve muita coisa que a gente conseguiu subir, eu tinha empilhado tudinho e não tinha perdido um real, estava todo mundo na loja. Mas teve um abençoado com um caminhão que, ao invés de ficar parado, entrou correndo e fez uma onda gigantesca, desmontou tudo que a gente tinha empilhado", explicou.



Equipes do DIA estiveram no local e constaram funcionários da prefeitura trabalhando na limpeza. "Estão com maquinário aqui, vão limpar, mas aí fica nisso. E vem mais chuva, não sei nem o que falar, é complicado", reforçou Antonio.



Segundo o governo do estado, o município de Nova Iguaçu foi um dos mais afetados pelas fortes chuvas. Apenas no bairro de Moquetá, o nível da água do Rio Botas alcançou 5,4 metros. Com as enchentes, 34 ocorrências foram registradas, com três desalojados, mas sem mortos ou feridos. Ainda na manhã desta quinta (30), a cidade permaneceu em alerta máximo, que é o Estágio 5 de Atenção, devido ao alto risco de novas inundações e deslizamentos. No entanto, ao longo da tarde, a Defesa Civil retornou ao estágio 4, de alerta.

Outras regiões da Baixada também foram afetadas pelo temporal, em Belford Roxo, por exemplo, a cidade entrou em estágio 4. Já em São João de Meriti, a prefeitura reforça que o município está em estágio de alerta.



Ações pós chuva e prevenção

Para amenizar os impactos, a Prefeitura de Nova Iguaçu criou, nesta quinta-feira (30), um Gabinete de Gerenciamento de Crise. Equipes das secretarias de Defesa Civil, Assistência Social, Serviços Públicos, Limpeza Urbana, Infraestrutura, Trânsito, já estão nas ruas oferecendo suporte à população, limpeza das vias, orientações no trânsito, entre outras demandas.



Em relação às obras no Rio Botas, a pasta esclareceu que estão sendo realizadas, incluindo o alargamento da calha de sete para 14 metros em um trecho de 1,2 km entre Ouro Preto e Comendador Soares, aumentando a profundidade de 1,5m para 3m. Além disso, há limpeza de rios, canais e desobstrução de bueiros. Já a construção de piscinões na Via Light depende de autorização da concessionária devido à presença de redes elétricas.



"No entanto, é necessário apoio dos governos estadual e federal para promover um conjunto de medidas como a execução do Projeto Iguaçu, estimado em R$ 1 bilhão e que seria realizado por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do Governo Federal, que reduzam os impactos das chuvas na cidade", complementou em nota.



Em nota, o governo do estado informo que militares da Defesa Civil vistoriaram os principais pontos atingidos e orientam o município para o caso de necessidade de decretar situação de emergência e o apoio estadual.



Ainda no local, a secretaria de Ambiente e Sustentabilidade está com maquinários à disposição e equipes do programa Limpa Rio. Além disso, a Secretaria de Desenvolvimento Social segue com apoio emergencial para a entrega de 200 kits de limpeza e fardos de água mineral.



"Estamos acompanhando as chuvas no Estado 24 horas por dia e nossas equipes seguem de prontidão para atender aos municípios afetados e que nos solicitem auxílio. Além disso, contamos com um plano de contingência em que inclui obras para evitar eventuais danos decorrentes das chuvas", disse o governador Cláudio Castro.