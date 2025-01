Agentes da 53ª DP foram os responsáveis pela prisão - Divulgação

Publicado 30/01/2025 20:12

Rio – Paulo Cesar Pereira Júnior foi preso em flagrante, em Mesquita, na Baixada Fluminense, por ter enterrado o corpo da avó no quintal da própria casa.

Agentes da 53ª DP (Mesquita) iniciaram as investigações após a administração do cemitério da região negar a informação dada por um amigo da família de que o corpo da idosa, de 83 anos, havia sido sepultado no local. A captura de Paulo Cesar foi feita na na sexta-feira passada (24).

Na casa de Paulo Cesar, no bairro Chatuba, os policiais observaram um monte de terra batida no quintal, com um espaço coberto por cimento, ainda fresco. Questionado, o homem confessou ter enterrado o corpo da avó no quintal.

Os agentes escavaram o local e encontraram o corpo da vítima enrolado em um lençol. Não há informações sobre a causa da morte.

Paulo Cesar Pereira Júnior pagou fiança na delegacia e acabou liberado. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) informou que, mesmo com o homem em liberdade provisória, o processo segue em tramitação na Vara Criminal da Comarca de Mesquita.