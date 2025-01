Moradores de Nova Iguaçu ficaram ilhados em meio ao temporal desta quarta (29) - Rede Social

Publicado 30/01/2025 08:25 | Atualizado 30/01/2025 08:35





De acordo com o órgão municipal, todas as regiões da cidade foram afetadas pela chuva, sendo o bairro Riachão, com 117,85mm em apenas seis horas, o que recebeu maior volume de água. Centro (84,6mm), Moquetá (71,4mm), Cobrex (53,8mm), Austin (31,8mm) e Caioaba (27,9mm) também foram atingidos.



Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver a força da água, com carros e casas praticamente submersos. Rio - Durante as fortes chuvas desta quarta-feira (29), o Rio Botas transbordou e alagou diversas ruas de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a Prefeitura, apenas no bairro de Moquetá, o nível da água alcançou 5,4 metros. Com as fortes enchentes, 34 ocorrências foram registradas, com três desalojados, mas sem mortos ou feridos. Na manhã desta quinta (30), a cidade segue em alerta máximo devido ao alto risco de novas inundações e deslizamentos.

Para amenizar os impactos, a Prefeitura de Nova Iguaçu criou, nesta quinta-feira (30), um Gabinete de Gerenciamento de Crise. Equipes das secretarias de Defesa Civil, Assistência Social, Serviços Públicos, Limpeza Urbana, Infraestrutura, Trânsito, já estão nas ruas oferecendo suporte à população, limpeza das vias, orientações no trânsito, entre outras demandas.



Em relação às obras no Rio Botas, a pasta esclareceu que estão sendo realizadas, incluindo o alargamento da calha de sete para 14 metros em um trecho de 1,2 km entre Ouro Preto e Comendador Soares, aumentando a profundidade de 1,5m para 3m. Além disso, há limpeza de rios, canais e desobstrução de bueiros. Já a construção de piscinões na Via Light depende de autorização da concessionária devido à presença de redes elétricas.



"No entanto, é necessário apoio dos governos estadual e federal para promover um conjunto de medidas como a execução do Projeto Iguaçu, estimado em R$ 1 bilhão e que seria realizado por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do Governo Federal, que reduzam os impactos das chuvas na cidade", complementou em nota.

De acordo com o Governo do Estado, Nova Iguaçu foi um dos municípios mais afetados pelas fortes chuvas. Por conta disso, militares da Defesa Civil vistoriaram os principais pontos atingidos e orientam o município para o caso de necessidade de decretar situação de emergência e o apoio estadual.



Ainda no local, a secretaria de Ambiente e Sustentabilidade está com maquinários à disposição e equipes do programa Limpa Rio. Além disso, a Secretaria de Desenvolvimento Social segue com apoio emergencial para a entrega de 200 kits de limpeza e fardos de água mineral.



"Estamos acompanhando as chuvas no Estado 24 horas por dia e nossas equipes seguem de prontidão para atender aos municípios afetados e que nos solicitem auxílio. Além disso, contamos com um plano de contingência em que inclui obras para evitar eventuais danos decorrentes das chuvas” disse o governador Cláudio Castro.



O Sistema de Alerta de Cheias, do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), emitiu, desde o início da manhã, alerta de temporais aos municípios e, durante a tarde, avisou às prefeituras sobre os níveis de cheias dos principais rios do Estado. Ao todo, foram emitidos 23 alertas de cheias até as 20h desta quarta-feira (29).



Cidade do Rio



A cidade fluminense entrou no Estágio 2 às 16h desta quarta-feira (29), devido aos impactos provocados pelo temporal.



Às 15h50 MetrôRio informou que, devido à forte chuva, as estações Pavuna, Engenheiro Rubens Paiva, Acari/Fazenda Botafogo, Coelho Neto e Colégio na linha 2 ficaram temporariamente fechadas. A interrupção do serviço se deu por causa de um raio que atingiu a rede aérea, nas proximidades da estação Comendador Soares. Às 16h20 a concessionária disse que os intervalos já estavam regulares.



O município só retornou ao Estágio 1 às 06h45 desta quinta-feira (30) devido à ausência de chuva moderada para as próximas horas. Apesar disso, há previsão de novas pancadas de chuva, seguidas de raios e ventania, no fim da tarde e início da noite nos próximos dias. De acordo com o Alerta Rio, o tempo seguirá instável, com temperaturas elevadas podendo chegar a 38ºC no domingo (2).