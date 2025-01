Suspeito foi preso nesta quinta (30) - Reprodução

Suspeito foi preso nesta quinta (30)Reprodução

Publicado 30/01/2025 17:37 | Atualizado 30/01/2025 19:09

Rio - Douglas Nespoli de Jesus, suspeito de matar o PM Luiz Fernando Santos de Paulo, em novembro do ano passado, na frente da mulher e da filha do agente, em Niterói, foi preso nesta quinta-feira (30) por policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI). Outros três homens envolvidos no crime, já identificados, seguem foragidos.

De acordo com as investigações, Luiz Fernando tentou oferecer serviços de internet em uma comunidade de Niterói dominada por traficantes, que decidiram matá-lo. O crime ocorreu na porta da casa da vítima, na Rua Desembargador Mario Fernandes Pinheiro, no bairro do Fonseca.

Na época, os investigadores tiveram acesso a imagens de uma câmera de segurança instalada no condomínio onde Luiz Fernando morava. No registro, o policial, que era lotado no Comando de Policiamento Rodoviário (CPRV), aparece retirando algumas sacolas de mercado ao lado da mulher e da filha. Enquanto elas levam parte das compras para dentro do apartamento, ele fica para trancar o carro. Momentos depois, um carro preto se aproxima da vítima, três homens armados descem, atiram e fogem.

Contra Douglas foi cumprido mandado de prisão temporária (válido por 30 dias) expedido pela 3ª Vara Criminal de Niterói.