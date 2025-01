As consultas devem ser agendadas pelo Sistema Estadual de Regulação (SER) - Divulgação

Publicado 30/01/2025 18:14 | Atualizado 30/01/2025 19:13

Rio - A Policlínica Universitária Piquet Carneiro (PPC), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), inaugurou na quarta-feira (29) o Ambulatório Identidade – Transdiversidade no Maracanã, Zona Norte. O objetivo principal é fornecer cuidado especializado, integral e interdisciplinar para esse público.

O posto vai oferecer 13 especialidades, como clínica geral, endocrinologia, psiquiatria, psicologia, serviço social, dermatologia, nutrição, educação física, fonoaudiologia e enfermagem.

As consultas são agendadas pelo Sistema Estadual de Regulação (SER). Qualquer pessoa interessada e que se identifique como transgênero pode procurar a Clínica da Família ou posto de saúde de qualquer município do Estado e solicitar atendimento especializado em saúde trans.

A partir deste ano, o posto se torna um serviço independente, vinculado à estrutura da Policlínica. Com essa mudança, passa a contar com autonomia administrativa, coordenação multiprofissional e novas frentes de atuação, com o fortalecimento das ações de ensino, pesquisa e extensão.