Preso é suspeito de participar de assalto a passageiros do BRT, no último sábado - Reprodução

Preso é suspeito de participar de assalto a passageiros do BRT, no último sábadoReprodução

Publicado 03/01/2025 14:25 | Atualizado 03/01/2025 14:53

Rio - Um dos suspeitos de realizar um assalto em um ônibus do BRT, no sábado passado (28), foi preso na madrugada desta sexta-feira (3). Segundo a Polícia Militar, o homem e outros dois criminosos foram flagrados furtando cabos, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste.



A abordagem da PM aconteceu na Avenida das Américas, quando PMs do 31º BPM (Barra da Tijuca) suspeitaram da atitude dos ocupantes de um veículo. Dois deles guardavam cabos de cobre no porta-malas do carro, enquanto o terceiro envolvido cortava mais fios dentro de uma galeria subterrânea.



Com os presos, os policiais recuperaram 12 cabos de cobre com aproximadamente 6 metros cada. O material e os presos foram levados para 16ª DP (Barra da Tijuca), onde o caso foi registrado.



De acordo com o comando da unidade, um dos suspeitos tem envolvimento em arrastão dentro de BRT, no Recreio. No assalto, que foi filmado por câmera de segurança do coletivo, sete bandidos, dois armados com pistolas e dois com facas, renderam passageiros e roubaram pertences das vítimas.

Veja o vídeo:

Câmeras de segurança flagraram criminosos roubando passageiros dentro de ônibus do BRT, nesta sexta-feira (28).



Crédito: Reprodução / Redes sociais pic.twitter.com/eLFce76jMh — Jornal O Dia (@jornalodia) January 2, 2025

Na quinta-feira (2), a Secretaria de Ordem Pública (Seop) já havia informado que todos os integrantes da quadrilha responsável pelo assalto a passageiros do BRT já haviam sido identificados. O crime aconteceu no corredor TransCarioca, entre as estações Pedra de Itaúna e Rio Mar.