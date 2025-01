Kauan Galdino Florêncio Pereira estava internado em estado gravíssimo no Hospital Geral de Nova Iguaçu - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 03/01/2025 13:39 | Atualizado 03/01/2025 14:17

A família do jovem esteve no hospital e foi informada da morte na manhã desta sexta. Muito emocionado, o mecânico e motorista de aplicativo, Renato Pereira, contou que o filho comemorava a realização do sonho de ser paraquedista do Exército , poucas horas antes de ser baleado, ao receber a convocação na virada do ano. Ele passou o Réveillon com familiares em casa e, por volta das 3h, foi para a comunidade, onde um tio materno morava e o baile acontecia.