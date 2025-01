Kauan Galdino Florêncio Pereira foi baleado em desentendimento com traficante em Queimados - Reprodução/Redes Sociais

Kauan Galdino Florêncio Pereira foi baleado em desentendimento com traficante em QueimadosReprodução/Redes Sociais

Publicado 03/01/2025 11:28 | Atualizado 03/01/2025 11:29

Rio - O jovem baleado durante um desentendimento em um baile funk, em Queimados , na Baixada Fluminense, vai passar por uma avaliação das funções vitais e neurológicas, nesta sexta-feira (3). Kauan Galdino Florêncio Pereira, de 18 anos, foi atingido na cabeça, na madrugada de quarta-feira (1º), na comunidade São Simão, após pisar no pé de um homem, que teria envolvimento com o tráfico de drogas da região.De acordo com um boletim divulgado pela Prefeitura de Nova Iguaçu, na manhã desta sexta-feira, o jovem segue internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) e seu quadro de saúde é considerado gravíssimo. A vítima passa por exames clínicos e de imagem na unidade para avaliar funções vitais e neurológicas.