Imagens publicadas nas redes sociais mostram a frente do carro completamente destruídaReprodução

Publicado 03/01/2025 09:45 | Atualizado 03/01/2025 14:11





Rio - O menino R. B. R. M, 10 anos, ferido no acidente entre um carro e um ônibus na Estrada Santo Aleixo, em Magé, na Baixada Fluminense, permanece internado em estado grave nesta sexta-feira (3). Na ocasião, uma mulher morreu. Ao todo, nove pessoas ficaram feridas.Das vítimas, três ainda permanecem hospitalizadas. Segundo a direção do Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, sete delas deram entrada na unidade na quinta-feira (2) — conforme a Prefeitura de Magé, os feridos foram inicialmente socorridos na UPA de Santo Aleixo.

A criança chegou ao hospital com afundamento de crânio e crise convulsiva. Em seguida, foi encaminhada para o centro cirúrgico, onde passou por procedimento, sem intercorrências.



Já Guilherme Lírio da Silva , 27 anos, motorista do carro que bateu no ônibus, disse aos médicos ter desmaiado ao volante. Ele chegou a unidade lúcido, com laceração no joelho direito e membros superiores, além de dor e escoriação na mão direita. No momento, seu estado de saúde é estável.



Quatro adolescentes também se feriram. T. A. R. 15 anos , deu entrada na unidade às 19h03, levada pelo Corpo de Bombeiros, lúcida, orientada, com dor na coluna e dor e imobilidade nas pernas. Ela segue internada com quadro estável.



P. F. , 16 anos, chegou ao hospital também lúcido, orientado, com escoriações no rosto e braços, e dor e deformidade na coxa esquerda. Após avaliação e exames de imagens, o jovem foi transferido para uma unidade particular.



Outras vítimas



A. C. V. X. S. , 16 anos, teve corte no lábio inferior; dor e escoriações nas pernas. Após avaliação, sutura e exames de imagens, sem fraturas, recebeu alta hospitalar, com orientações médicas, na mesma noite.



R. H. P. F. , 16 anos, estava com escoriações nas regiões do colo e abdômen; dor e imobilidade no punho e antebraço direito. Após avaliação e exames de imagens, sem fraturas, ela também recebeu alta.



Outra vítima, Juan de Jesus Fernandes, 19 anos, teve escoriações na face, dor e imobilidade nas pernas e recebeu alta.

A identidade da mulher que morreu ainda não foi divulgada. O caso foi registrado na 65ª DP (Magé). Investigações estão em andamento para apurar os fatos.