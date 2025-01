O homem caiu após se pendurar no BRT - Rede Social

Publicado 03/01/2025 09:41 | Atualizado 03/01/2025 11:55

Rio - Um homem caiu após se pendurar na traseira do BRT na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, durante a virada do ano. Nas imagens que circulam nas redes sociais, ele aparece “agarrado” no veículo fora da visão do motorista, que segue pela via seletiva normalmente.



O vídeo foi gravado por um outro motorista que passava pelo local. “Olha isso! Cara, olha onde é que o cara está pendurado, meu irmão. Meu Deus, ele vai cair. Ele não vai aguentar não, o BRT não parou. Duvido que ele vai aguentar, meu Deus”, disse.



Após a queda, o BRT continuou o trajeto. Procurada, a Mobi-Rio informou que não houve registro de ocorrência de passageiro pendurado no articulado.



Veja vídeo:

Vídeo flagra homem caindo após se pendurar em BRT em movimento na Barra da Tijuca, Zona Oeste. As imagens foram feitas durante a virada do ano.



Crédito: Rede Social pic.twitter.com/5sf8WIlfBe — Jornal O Dia (@jornalodia) January 3, 2025

Outro caso:



Na quinta-feira (2), três homens foram flagrados tentando "surfar" no teto de um ônibus que trafegava pela Avenida Rui Barbosa, próximo à Praia do Flamengo, na Zona Sul. A cena também foi registrada por um motorista que passava pelo local.

Na imagem, é possível ver um dos indivíduos subindo no teto do veículo enquanto outros dois permanecem pendurados nas janelas. Um deles chega a ficar de pé.