Nova grade passará a valer na próxima semanaReprodução

Publicado 03/01/2025 11:24

Rio - O ramal Santa Cruz terá, a partir da próxima terça-feira (7), viagens expressas no pico vespertino/noturno. Os trens expressos sentido Santa Cruz, na Zona Oeste, partirão da Central do Brasil entre 9h46 e 19h53.

Antes da mudança, as viagens aconteciam até às 19h20. Os passageiros também vão contar com redução nos intervalos entre partidas dos trens no ramal Japeri. No pico matutino, aumentará a faixa de hora com 10 minutos de intervalo a partir de Nova Iguaçu, indo até 08h12 (atualmente vai até 07h42). No pico vespertino, as partidas de trens da estação Central do Brasil para Japeri em intervalos de 10 minutos seguirão até às 19h.



Vale lembrar que, entre Santa Cruz e Deodoro, assim como entre Japeri e Deodoro, o trem expresso para em todas as estações. No trecho entre Deodoro e Central do Brasil, o trem realiza parada somente nas estações Madureira, Olímpica de Engenho de Dentro, Maracanã, São Cristóvão e Central do Brasil. Além disso, entre 10h e 15h, em ambos os sentidos, realizarão parada na estação Silva Freire.

Outras mudanças

No ramal Japeri, no pico da manhã, haverá uma nova viagem expressa de Nova Iguaçu para a Central do Brasil, que agora irá ocorrer entre 5h22 e 7h52 (antes era até 7h22).

O ramal Deodoro terá mais viagens com menos tempo de intervalo: entre 6h52 e 8h32, o trecho Deodoro x Central do Brasil terá intervalo médio de 10 minutos. Da Central do Brasil para Deodoro, as viagens foram estendidas até 19h44.

Os ramais Belford Roxo e Saracuruna tiveram ajustes pontuais ao longo do dia, além da diminuição do tempo total do percurso.

A SuperVia reforçou que só será possível cumprir essa nova grade operacional caso não haja intercorrências na circulação dos trens, como os furtos de cabos, vandalismos de equipamentos de infraestrutura ou ações externas que impactem a operação e a qualidade do serviço oferecido aos passageiros.