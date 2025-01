O caso aconteceu na Avenida Rui Barbosa, próximo à Praia do Flamengo - Reprodução

Publicado 02/01/2025 19:32 | Atualizado 02/01/2025 19:36

Rio - Três homens foram flagrados, nesta quinta-feira (2), tentando "surfar" no teto de um ônibus que trafegava pela Avenida Rui Barbosa, próximo à Praia do Flamengo, na Zona Sul. A cena foi registrada por um motorista que passava pelo local.

Na imagem, é possível ver um dos indivíduos subindo no teto do veículo enquanto outros dois permanecem pendurados nas janelas. Um deles chega a ficar de pé.

Assista ao vídeo:

Homens são flagrados tentando 'surfar' em ônibus na Zona Sul

Policiais do 2º BPM (Botafogo) informaram que interceptaram o veículo onde um grupo tentou promover depredação do patrimônio e subiu na parte de cima do coletivo. Segundo a corporação, alguns suspeitos fugiram. Outros dois foram acusados de roubo e encaminhados para registro na 10ª DP (Botafogo), junto com a vítima.

A PM disse ainda que, mais tarde, outro ônibus foi interceptado na Avenida Lauro Miller, em frente ao Rio Sul, em Botafogo. Dentro do veículo, um grupo promovia desordem. Todos os envolvidos também foram levados para a distrital.

Por meio de nota, o Rio Ônibus disse que somente em 2024, mais de 2 mil coletivos foram vandalizados, ocasionando um prejuízo de mais de R$ 27 milhões para o setor.

"O Rio Ônibus repudia o comportamento de pessoas irresponsáveis que colocam em risco a própria vida e de outros usuários. Reiteramos, mais uma vez, a necessidade da presença das autoridades de segurança pública para garantir a segurança da população", afirmou.