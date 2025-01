Familiares da jovem baleada pela PRF na Washington Luiz disseram que ela apresentou melhora e já responde a estímulos - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 02/01/2025 16:41 | Atualizado 02/01/2025 17:08

A agente comunitária de saúde Juliana Leite Rangel, de 26 anos, baleada com um tiro de fuzil na cabeça na Rodovia Washington Luiz (BR-040), na noite da véspera do Natal, está lúcida e se comunica com familiares. A informação foi transmitida na tarde desta quinta-feira (2), pelos pais de Juliana, Dayse Leite e Alexandre Rangel, que vibraram com a melhora no estado de saúde da filha, internada no CTI do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Caxias, na Baixada.



"Ela está mexendo e respondendo. Eu falei para ela: 'Juju, a gente te ama'. Na hora, ela respondeu: 'eu também', mas só mexendo os lábios, sem sair voz, por conta da traqueostomia", disse a mãe, Dayse Leite. Ainda segundo ela, a melhora no quadro da filha é um presente que a família quer para 2025: "Um milagre".



"Um alívio e uma resposta as nossas orações. Deus é fiel. Era para todo mundo ter morrido. Eu quero Justiça por ela", disse Dayse, que também estava no carro da família, alvejado por vários tiros durante abordagem da PRF.



Juliana foi atingida na cabeça. O projétil perfurou a traseira do veículo da família, modelo Fiat Siena. "Ela não teve perda de massa cefálica, graças a Deus. Foi por um centímetro que não atingiu o cérebro dela. Ainda assim, os médicos não sabem se ela vai ter sequelas", disse a mãe.



De acordo com Alexandre, pai de Juliana, a situação toda só não foi pior porque o cilindro de GNV do carro e outros pertences da família que estavam no porta-malas reduziram o impacto dos disparos. "Uns brinquedos que ela levaria para os sobrinhos ficaram destruídos. Tudo furado de tiro. O edredom que ela usaria para dormir também", revelou.

"Eu fiquei sem conseguir comer esses dias todos. Estava com nó na garganta e nervoso. Agora estamos mais tranquilos. Sabemos que ela vai sair dessa. Nosso Deus é grande. Eu oro o Salmo 91 todo dia. Só nesse dia que não orei, mas Deus ainda deu o livramento. Era para todo mundo estar morto mesmo", disse.



Alexandre, que é mecânico e trabalha por conta própria, explicou que a família tem contado com a ajuda de amigos e clientes nesses dias de vigília no hospital. "A única coisa que eles estão nos assistindo é a questão do deslocamento. Tem um motorista nos levando para onde precisamos, mas não é só isso, né. Tem alimentação e outras despesas", completou.