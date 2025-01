Cidade do Rio tem previsão de pancadas de chuva para o final de semana - Armando Paiva / Agência O Dia

Cidade do Rio tem previsão de pancadas de chuva para o final de semanaArmando Paiva / Agência O Dia

Publicado 02/01/2025 18:55

Rio - Os dias de sol e calor, como o registrado nesta quinta-feira (2), não devem predominar na capital fluminense nos próximos dias. De acordo com o Alerta Rio, a cidade deverá enfrentar chuvas fortes no fim de semana, com pancadas de chuva a qualquer momento do dia.

Nesta sexta-feira (3), a disponibilidade de umidade, em conjunto com o calor, manterá o tempo instável na cidade do Rio. A previsão é de céu parcialmente nublado e chuva fraca a moderada, isolada no início da madrugada e nos períodos da tarde e noite. As temperaturas seguirão altas, com a máxima prevista de 32°C e mínima de 21°C.Com a aproximação de uma frente fria vinda do oceano, no final de semana, tanto no sábado (4) quanto no domingo (5), o tempo será instável, com céu parcialmente nublado e previsão de pancadas de chuva no período da tarde e noite, podendo ocorrer raios e rajadas de vento moderadas. A máxima prevista é de 35°C, com mínima de 22°C.O início da próxima semana ainda será influenciado pela umidade na atmosfera. Assim, a previsão é de predomínio de céu nublado e chuva fraca nos períodos da tarde desta segunda-feira (6). A máxima prevista é de 32°C, com mínima de 18°C.No início desta quinta-feira (2), o Governo do Estado do Rio emitiu um alerta atualizado sobre o risco de chuvas fortes. O norte fluminense, formado pelos municípios de Carapebus, Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, São Francisco de Itabapoana, São Fidélis e São João da Barra, e alguns municípios da Região Serrana, apresentam risco médio para chuvas fortes. Para acompanhar o monitoramento atualizado, basta clicar neste link.