Fernando Oliveira, de 65 anos, foi vítima de bala perdida em comunidade da Baixada Fluminense - Reprodução

Publicado 02/01/2025 16:35 | Atualizado 02/01/2025 17:11

Fernando Oliveira de Lima, de 65 anos, Rio -, de 65 anos, morto em uma operação da Polícia Militar para impedir a realização de um baile funk clandestino na véspera de Ano Novo, estava a caminho do trabalho quando foi atingido. O idoso vendia vassouras nas proximidades da comunidade do Corte Oito, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

A filha de Fernando usou as redes sociais para falar brevemente sobre a perda: "Meu pai foi mais uma vítima desse mundo cruel", lamentou a mulher. Familiares da vítima estiveram no Instituto Médico Legal (IML) de Caxias, na quarta-feira (1º), para reconhecer e liberar o corpo. As informações sobre e sepultamento não foram informadas.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram recebidos a tiros no bairro Vila Centenário, em Duque de Caxias, ao serem acionados para acabar com um evento não autorizado no bairro, quando uma das balas acertou a cabeça de Fernando. Ele chegou a ser socorrido por populares ao Hospital Municipal de Caxias, mas não resistiu aos ferimentos. Um vídeo gravado por moradores mostra o idoso ferido no meio da rua.

Segundo a PM, os policiais que participaram da ocorrência não revidaram diante do ataque dos criminosos. A Polícia Civil investiga de onde partiu o disparo que atingiu o idoso.