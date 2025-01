Curso gratuito busca conectar jovens estudantes com o universo da programação - Divulgação/ Luciola Villela

Publicado 03/01/2025 14:08 | Atualizado 03/01/2025 14:21

Rio - Moradores do Complexo da Maré, na Zona Norte, terão acesso ao curso gratuito "Nave em Órbita - Criando Meu Primeiro Jogo Digital". O objetivo é apresentar o universo da programação e desenvolvimento de jogos digitais a jovens entre 13 e 16 anos da comunidade. As inscrições vão até 17 de janeiro.



Com duração de 8h ao longo de dois dias, a iniciativa é uma parceria entre o instituto Oi Futuro e a ONG Redes da Maré. As aulas serão presenciais com atividades práticas e colaborativas, que abordarão conhecimentos sobre temas como cultura e design de jogos, programação e arte visual e sonora.



Ao todo serão 40 vagas e as inscrições para a nova turma presencial e exclusiva para moradores da Maré podem ser realizadas até o dia 17 de janeiro de 2025 através do link

Para aqueles que não têm acesso à internet, haverá também atendimento na sede da Redes da Maré (Rua Sargento Silva Nunes, n.º 1012, Nova Holanda), na sede da Vila dos Pinheiros (Via A1 – CIEP Gustavo Capanema, Vila dos Pinheiros) e no Galpão Ritma (Rua Teixeira Ribeiro, n.º 521, Nova Holanda).



A seleção será por ordem de inscrição e os participantes confirmados serão divulgados no dia 17 de janeiro nos murais das Redes da Maré e no Instagram da ONG @redesdamaré. As aulas serão realizadas nos dias 23 e 24 de janeiro, de 14h às 18h, no Galpão Ritma.



Serviço:



Curso: ‘Nave em Órbita - Criando Meu Primeiro Jogo Digital’ na Maré



Data das aulas: 23 e 24 de janeiro de 2025



Horário das aulas: 14h às 18h



Local das aulas: Galpão Ritma (Rua Teixeira Ribeiro, n.º 521, Nova Holanda)



Carga horária: 8 horas



Público: Jovens de 13 a 16 anos que morem no Complexo da Maré



Inscrições até 17 de janeiro de 2025