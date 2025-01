Localização dos veículos é feita com auxílio de câmeras que integram o Programa 190 - Divulgação/Carlos Magno

Rio - A Polícia Militar confirmou, nesta sexta-feira (3), que 103 veículos roubados foram recuperados nos últimos três meses de 2024 com o auxílio do sistema de alerta. Segundo a PM, a tecnologia funciona com o auxílio da imagem de mais de 13 mil câmeras, entre equipamentos da corporação e de parceiros do Programa 190.

O sistema tem como base o registro de ocorrência do roubo ou furto do veículo, onde são inseridas as informações e características do bem alvo de criminosos. Com esses dados, a tecnologia utiliza as imagens das câmeras para localizar o carro ou motocicleta.

O funcionamento é resultado da integração da PM com a área de tecnologia da Secretaria de Estado Polícia Civil.

"O sistema comprova, mais uma vez, a importância do trabalho de integração das forças de segurança com municípios e empresas da iniciativa privada no combate à criminalidade", disse o secretário de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira.



De acordo com a corporação, também é possível cadastrar o roubo ou furto de um veículo pelo telefone de emergência 190 ou no aplicativo 190RJ.

Nesses casos, o veículo permanece na lista de procurados por 72 horas, sendo necessário registro da ocorrência para que o veículo permaneça no sistema de alertas por tempo indeterminado ou até ser encontrado.

Recorde de roubos

Apesar da tecnologia, número de carros roubados no Rio no período de janeiro a outubro de 2024 foi o maior dos últimos cinco anos. Nesse intervalo, o estado teve 28 mil casos de roubo de veículos, resultando assim numa média de mais de 90 casos por dia.