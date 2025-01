Embarcações que passavam pelo mesmo local perceberam o naufrágio e ajudaram a socorrer os ocupantes - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 03/01/2025 14:32 | Atualizado 03/01/2025 15:16

Rio - Um barco-táxi naufragou em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, na quinta-feira (2), quando fazia a travessia entre a Prainha do Pontal do Atalaia e a Praia dos Anjos. Segundo relatos, a embarcação teria excedido a capacidade de ocupantes e começou a afundar. O incidente aconteceu na área da Reserva Extrativista Marinha e duas pessoas tiveram ferimentos leves.



De acordo com relatos, o barco-táxi transportava cerca de 30 pessoas e embarcações que passavam pelo mesmo local perceberam o naufrágio e ajudaram a socorrer os ocupantes. Algumas pessoas teriam caído no mar, mas não sofreram ferimentos. Segundo a Prefeitura de Arraial do Cabo, duas pessoas com ferimentos leves deram entrada no Hospital Geral do município e foram liberadas no mesmo dia.



A Marinha do Brasil informou que a Delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Frio (DelCFrio) tomou conhecimento do naufrágio da "Joana Tour" e encaminhou uma equipe de busca e salvamento, mas todos os tripulantes e passageiros já haviam sido resgatados. A nota diz ainda que não foram encontradas irregularidades na documentação da embarcação e nem houve poluição hídrica.



"Um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) será instaurado para apurar causas, circunstâncias e possíveis responsabilidades. Concluído o inquérito e cumpridas as formalidades legais, o mesmo será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, o qual dará vista à Procuradoria Especial da Marinha, para que adote as medidas previstas", informa a nota.

A Marinha também destacou que incentiva e considera importante a participação da sociedade, que pode ser feita pelos telefones 185, para emergências marítimas e fluviais, além de pedidos de auxílio, (21) 2104-6119 e (21) 97515-7895 (diretamente com o Com1ºDN), para outros assuntos, inclusive denúncias.